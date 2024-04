Agenturkonjunktur

Wirtschaftsklima 2024: Agenturstimmung ist am Boden

29.04.2024 - Die Stimmung in der Interaktiv-Branche ist aktuell im Keller. Die Erwartungen an die allgemeine und die eigene Geschäftslage sind momentan so stark getrübt, wie letztmals vor gut 20 Jahren.