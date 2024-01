Wirtschaftsklima

Wirtschaftsklima Winter 2023/2024: Der digitale Aufschwung wird vertagt

15.01.2024 - Trotz leicht rückläufiger Inflationsraten haben massive Kaufkraftverluste im Zuge der Energiekrise den privaten Konsum stark geschwächt und so ihren Teil zur Stagnation der deutschen Wirtschaft insgesamt in 2023 beigetragen. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen. Das sorgt auch im Winter 23/24 für eine angespannte Stimmung in den Chefetagen der digitalen Wirtschaft und drückt die allgemeinen Geschäftserwartungen. Dennoch zeigen sich die Digitaldienstleister krisenfester als andere Branchen.