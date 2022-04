Social Media: Vor allem junge Menschen lassen sich online zum Spenden animieren

Zwei Drittel der Deutschen spenden Geld für gute Zwecke

24 Prozent folgen Spendenaufrufen von Organisationen und Unternehmen auf Facebook und Co. Jede und jeder Sechste (17 Prozent) wird in den sozialen Medien durch sein persönliches Netzwerk zum Spenden motiviert und 9 Prozent nehmen sich die Appelle von Influencern zu Herzen. Das zeigt eine repräsentative Befragung unter mehr als 1.000 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, die im Auftrag des Bitkom durchgeführt wurde. Demnach erfährt insgesamt mehr als ein Viertel (27 Prozent) aller Spenderinnen und Spender im Internet von den entsprechenden Möglichkeiten - unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren werden sogar 35 Prozent online darauf aufmerksam.Auf den Webseiten von Hilfsorganisationen informieren sich 17 Prozent derjenigen, die Geld spenden. Allerdings gehen nur 4 Prozent direkt auf Spendenplattformen wie betterplace.org oder gofundme.de . Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der Spenderinnen und Spender leistet hingegen aufgrund von Online-Werbeanzeigen finanzielle Unterstützung und 16 Prozent erfahren in Online-Newslettern von den Spendenaktionen. Jede und jeder Achte (12 Prozent) sucht mithilfe von Suchmaschinen, wo er oder sie spenden kann.Weniger effektiv verbreiten sich Spendenaktionen über Messenger-Dienste. Nur 8 Prozent werden per WhatsApp oder Telegram darauf aufmerksam. 7 Prozent stoßen in Online-Beiträgen von Zeitungen oder Zeitschriften darauf, genauso viele (7 Prozent) erfahren in Online-Videos davon. Lediglich 5 Prozent spenden aufgrund von Spenden-Livestreams auf Plattformen wie Twitch oder YouTube. Ebenfalls erhalten jeweils 5 Prozent Informationen per E-Mail oder spenden einen kleinen, zusätzlichen Betrag während eines Online-Bezahlvorgangs.Ob Armut, Hochwasser oder Krieg: Insgesamt spendet die Mehrheit der Deutschen für solche Krisenfälle und andere wohltätige Projekte. So geben zwei Drittel (66 Prozent) an, in den vergangenen zwölf Monaten für einen guten Zweck Geld gespendet zu haben. Unter den Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren ist die Spendenbereitschaft mit 76 Prozent am höchsten. Bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 67 Prozent und unter den 30- bis 49-Jährigen 58 Prozent. Bei Jüngeren steigt die Spendenbereitschaft dann wieder an: 63 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben in den vergangenen zwölf Monaten gespendet.