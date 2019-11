Warum schlechte Bewertungen gut fürs Geschäft sein können

Mit schlechten Bewertungen Kunden (zurück-)gewinnen

Von den über 1.100 von der Bewertungsplattform Trustpilot Befragten gaben fast 57 Prozent an, weniger Vertrauen in Unternehmen zu haben, die ausschließlich 4- und 5-Sterne Bewertungen aufweisen. Ganz nach dem Motto "Es ist nicht alles Gold, was glänzt" werden Verbraucher bei scheinbar makellosen Onlineshops eher misstrauisch.Zudem waren 72 Prozent der Befragten der Meinung, dass es für sie vor einem Kauf informativer ist, negative (1 oder 2 Sterne) Bewertungen zu lesen, als positive (4 oder 5 Sterne). Dies macht vor allem deutlich, dass Sterne-Vergaben allein heutzutage vielen Verbrauchern nicht mehr ausreichen, um sich über ein Unternehmen zu informieren. Insbesondere bei negativen Ratings möchten sie genau wissen, was eine Person zu dieser Bewertung bewegt hat. Denn so können sie anschließend besser entscheiden, inwiefern diese die eigene Entscheidung beeinflusst. Denn was für den Einen ein Problem ist, kann für einen Anderen völlig irrelevant und manchmal sogar ein Argument für den Kauf sein.Statt krampfhaft negative Rezensionen zu vermeiden oder sogar Löschungen anzustreben, sollten Unternehmen ihren Fokus lieber darauf legen, vorbildlich mit dem Feedback unzufriedener Kunden umzugehen. So kann Kritik im Umkehrschluss sogar einen positiven Effekt haben, da es Unternehmen ermöglicht, auf ihre Kunden zuzugehen, ihnen zuzuhören und Verbesserungen anzustoßen. Sowohl neue als auch bestehende Kunden wissen diesen offenen und ehrlichen Austausch zu schätzen. So kommt eine weitere Trustpilot-Umfrage zu dem Schluss, dass sich drei von vier Befragten, die eine negative Bewertung veröffentlicht hatten, erhofften, zumindest eine Rückmeldung des Unternehmens in Form einer privaten Nachricht oder E-Mail zu erhalten. Ganze 61 Prozent erwarteten eine öffentliche Stellungnahme zu ihrer Bewertung.Besonders interessant bei dem Ergebnis war die positive Einstellung und Dankbarkeit, die Kunden Unternehmen entgegenbrachten, wenn diese angemessen auf ihr negatives Feedback reagierten. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) gaben an, auch zukünftig wieder von dem Unternehmen kaufen zu wollen. Darüber hinaus wären zwei von fünf Kunden sogar bereit ihre zuvor negative Bewertung in eine positive zu ändern, während ein Viertel aller Teilnehmer das Unternehmen anschließend aktiv an Freunde und Familie weiterempfehlen würden.