Bild: Midjourney/jg Findet vermutlich nicht statt: Der Temu-Tsunami

Temu-Analyse

Sieben Argumente, warum der Temu-Tsunami ausbleiben wird

31.07.2024 - Eine Milliarde Temu-Umsatz in Deutschland, zehn Milliarden in den USA, 350 Millionen in der Schweiz. Doch es gibt Argumente, warum das Geschäftsmodell des chinesischen Billigstversenders endlich ist.