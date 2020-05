Online-Dienste und Kurse sind gefragt wie nie

Viele Online-Dienste werden intensiver genutzt

Durch die Corona-Pandemie erleben digitale Angebote einen enormen Ansturm, viele Bürger testen erstmals virtuelle Workouts oder digitale Weiterbildung, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom zeigt. Bitkom Research befragte dafür im April 2020 telefonisch 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 843 Internetnutzer.Seit dem Ausbruch des Coronavirus hat mehr als ein Viertel der Internetnutzer (26 Prozent) erstmals auf YouTube oder Vimeo Online-Lernvideos geschaut. Gut jeder Fünfte (22 Prozent) hat seitdem zum ersten Mal an Online-Sportkursen teilgenommen. Und mehr als jeder Sechste (17 Prozent) gibt an, dass er mit Beginn der Pandemie erstmals Online-Seminare zur privaten Weiterbildung besucht hat. "Viele Menschen machen derzeit erstmals Erfahrungen mit Online-Diensten, weil Angebote aus der analogen Welt wegfallen oder nur eingeschränkt nutzbar sind. Das wird das Nutzungsverhalten auch langfristig prägen", prognostiziert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder Viele Erstnutzer verzeichnen auch Videostreaming-Plattformen für Serien und Filme. Jeder sechste Onliner (16 Prozent) hat sich seit der Covid-19-Verbreitung neu bei Portalen wie Netflix, Amazon Prime Video oder Joyn angemeldet. Jeder Zehnte (10 Prozent) hat die Corona-Pandemie zum Anlass genommen, erstmals virtuelle Rundgänge durch Museen und Ausstellungen zu machen. Genauso viele (10 Prozent) haben zum ersten Mal Kulturveranstaltungen wie Musikkonzerte und Theateraufführungen gestreamt. Und weitere 7 Prozent haben durch Corona zum Online-Dating gefunden.Erhöht hat sich nicht nur die erstmalige Nutzung von Online-Angeboten. Die Mehrheit der Onliner greift auch viel intensiver auf bereits zuvor genutzte Dienste zurück - vor allem beim Musikstreaming. Mehr als jeder zweite Internetnutzer (53 Prozent) hört seitdem vermehrt Musik über Plattformen wie Spotify oder Deezer. Ähnlich viele (49 Prozent) spielen häufiger Online-Games und gut jeder dritte Onliner (37 Prozent) schaut wegen der Corona-Pandemie mehr Serien und Filme per Videostreaming. Fast jeder Fünfte (19 Prozent) schaut nun vermehrt Lernvideos, Online-Seminare zur privaten Weiterbildung werden von 16 Prozent häufiger besucht und 15 Prozent geben dies für Online-Sportkurse an.