Die Dmexco findet statt und lädt schon Aussteller ein

Breite Gänge, große Flächen - und der Geruch von Sterilium: So soll die Dmexco 2020 aussehen

Gewährleistung des Sicherheitsabstands zwischen allen Besuchern durch vergrößerte Flächen

breitere Gänge

verbesserte Wegeführung

mehr Platz zwischen den Ständen

sowie flexible Lösungen beim Einlass

Sicherstellung der Hygienestandards des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Einhaltung der vorgeschriebenen Distanz

gute Durchlüftung von Eingängen, Hallen und Konferenzräumen

mehr Möglichkeiten, die Hände zu waschen oder zu desinfizieren

häufigere Reinigung und Desinfektion von Gemeinschaftseinrichtungen und Kontaktflächen

Die Organisatoren der Dmexco machen Ernst, sie ziehen die Digitalmesse durch: "Die Dmexco 2020 wird wie geplant am 23. und 24. September in Köln stattfinden, und wir werden dafür sorgen, dass die Hygiene- und Distanzierungsregeln eingehalten werden", schreiben sie in einer Mail an einen Aussteller, die iBusiness.de vorliegt. Auch der Call for Papers wurde auf der Website bereits eröffnet.Einleitend heißt es in der Mail: "Es gibt nichts mehr, was die Messen davon abhält, im Herbst wieder zu starten, und dazu gehört auch die Dmexco 2020" Die Organisatoren berufen sich dabei auf eine Einigung von Bundesregierung und Bundesländern, der zu Folge die Länder selbst entscheiden können , ob sie Messen zulassen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung, in deren Zuständigkeit die Kölner Messe fällt, habe bereits offiziell bestätigt, dass ab dem 30. Mai 2020 Messen, Konferenzen und Kongresse unter Einhaltung von Schutzkonzepten und Beschränkungen der Besucher- und Teilnehmerzahlen wieder stattfinden dürfen. Für die Dmexco der ersehnte Startschuss, damit könnten nun Aussteller ihren Auftritt im September "noch sicherer planen".Die Durchführung der Dmexco beschreiben die Organisatoren als ein "Zeichen der Hoffnung" dafür, "dass wir langsam zu einem Gefühl der Normalität in unserem Leben zurückkehren können, während wir alle gesetzlichen Richtlinien einhalten". Nun gelte es, den Digitalsektor "durch Geschäfte, Vernetzung und Inspiration wieder in Schwung" zu bringen. Dass Absagen und abwandernde Messebudgets eine akute Gefahr für Messen wie die Kölner Digitalveranstaltung sind, hat iBusiness bereits in der Analyse Wie die Corona-Dmexco aussehen soll - und was Unternehmen aktuell mit ihren Messebudgets tun aufgezeigt.Auf Anfrage von iBusiness.de hatte sich Milko Malev , Director Communications & Media der Dmexco, bereits Anfang Mai zuversichtlich gezeigt, dass die Digitalmesse wie geplant stattfinden wird. Bei der Planung setzen die Organisatoren vor allem auf die Empfehlungen des Dachverbandes der deutschen Messeveranstalter (AUMA). Logistisch unterscheide man sich "grundlegend von Sportereignissen, Konzerten und Festen". Die Sicherheit der Besucher stehe "an erster Stelle", was sich im September dann in einem "Katalog an Maßnahmen" niederschlagen würde, der aktuell erst teilweise feststeht und noch ausgebaut werden soll.Mehr Maßnahmen seien geplant und sollen dann sobald als möglich bekannt gegeben werden. Aussteller, die einen Standbau bestellen, könnten diesen bis zu 6 Wochen vor dem geplanten Aufbau stornieren.