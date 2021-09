Kein Revival der Gießkanne 

Bild: Hightext Verlag Redakteurin Frauke Schobelt

Abwarten, bis der übermäßige Druck zum Handeln zwingt, ist offenbar eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Viele Unternehmen, die die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse wider besseren Wissens hinauszögerten, haben die Folgen dieser "Strategie" in der Coronakrise schmerzlich zu spüren bekommen. Dann taten sich an allen Fronten gleichzeitig plötzlich Baustellen auf, die dringliches Handeln erforderten. Für manche kam dieser Schritt zu spät.Doch aus Fehlern kann man lernen. Das Ende der Cookie-Ära naht unausweichlich. Die Schonfrist, die Google gewährt, ist trügerisch und wiegt in falscher Sicherheit. Wer sich jetzt schon über Alternativen zum rein datengetriebenen Marketing Gedanken macht und im Unternehmen die Weichen dafür stellt, arbeitet an der eigenen Zukunftsfähigkeit. Ansonsten droht ein Rückfall in das teure und unnötige Gießkannen-Marketing und eine Ansprache an Kundenbedürfnissen vorbei.