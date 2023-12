Interaktiv-Trends 2024/2025: Der deutsche Onlinehandel wird barrierefrei

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Je früher Ihr Online-Shop barrierefrei ist, desto eher können sie etwa 10 Millionen Menschen mehr in Deutschland ansprechen. Juristisch relevant ist der 28.6.2025. Wer Dienstleister engagieren will, tut gut daran, Anfang 2024 mit der Akquise zu beginnen.

Stichtag ist der 28. Juni 2025 - es ist also noch ein wenig Zeit, bis alle Webseiten, die in Deutschland Produkte oder Dienstleistungen anbieten, barrierefrei gestaltet sein müssen. Nur Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben, resp. weniger als zwei Millionen Euro im Jahr umsetzen, sind von den juristischen Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) befreit.2024 ist damit das Jahr, um alle notwendigen Änderungen in die Wege zu leiten und das heißt sich gegebenenfalls einen Dienstleister zu suchen, der das BFSG rechtzeitig umsetzen kann. Einen ersten Überblick