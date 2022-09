Beliebtheit von Video-Podcasts steigt

Zehn Prozent der Podcast-Hörerinnen und -Hörer haben schon einmal eine Videoaufzeichnung eines Podcasts angesehen, weitere 27 Prozent würden das gerne einmal tun. Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.100 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 507 Podcast-Hörerinnen und Hörer.Ein Fünftel der Podcast-Hörerinnen und -Hörer (21 Prozent) hat umgekehrt schon einmal konkret darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast aufzunehmen: Vier Prozent haben bereits einen oder mehrere Podcasts aufgesetzt, sechs Prozent hatten schon damit begonnen, das Projekt aber nicht zu Ende geführt und elf Prozent haben noch keinen gestartet, sind aber in der Planung. Weitere 18 Prozent können sich vorstellen, einen eigenen Podcast aufzunehmen. Denn technischen Einstiegshürden für einen eigenen Podcast sind sehr niedrig. Auch die Veröffentlichung auf den gängigen Podcast-Plattformen sei unkompliziert. 78 Prozent der Hörerinnen und Hörer von Podcasts glauben, dass solche Plattformen weiter an Bedeutung gewinnen werden. Gleichzeitig halten 44 Prozent das Angebot an Podcasts aber auch für zu unübersichtlich.Die meisten (73 Prozent) hören Nachrichten-Podcasts. Ebenfalls beliebt sind Themenpodcasts rund um Gesundheit und Medizin (52 Prozent), Wirtschaft (49 Prozent), Business und Finanzen (48 Prozent) sowie Sport und Fitness (45 Prozent). Jeweils 42 Prozent hören Comedy- oder Politik-Podcasts, 39 Prozent Beiträge über Bildungsthemen und 37 Prozent über Musik. 36 Prozent hören Podcasts über Technologie und Digitales.Via Podcasts informieren sich die Hörerinnen und Hörer aber auch besonders intensiv über Klima und Krieg. So hören 63 Prozent Podcasts, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und 58 Prozent hören sich Beiträge über den Krieg in der Ukraine an. Nur noch eine nachgeordnete Rolle spielt die Corona-Pandemie. Sie war zwar im Vorjahr noch ein zentrales Podcast-Thema, aktuell hören sich jedoch nur noch 16 Prozent Beiträge dazu an.