Bild: Midjourney/Sebastian Halm Absoluter Schrott: Viele Cookie-Alternativen sind keine, denn den Gesetzesgeber schert es nicht, ob man Cookies nutzt - es geht um den Respekt vor den Nutzerdaten

Marketing

Warum die Cookie-Alternative, die man Ihnen verkaufen will, Schrott ist

14.02.2024 - Taugen die vieldiskutierten Cookie-Alternativen etwas? Man könnte jetzt sagen, kommt darauf an - aber in 10/10 Fällen stimmt: Nein. Was wirklich klappt, juristisch sauber ist und Kundinnen und Kunden bindet.