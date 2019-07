Deutsche nutzen Rabattcodes nur selten

Die Deutschen gelten als Sparfüchse, Gutscheincodes können sie trotzdem nicht so stark zum Onlinekauf animieren wie andere Nationen. Das geht aus einer Befragung von 1.500 Personen aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und den USA durch die Plattform Angebotscode.com hervor.Nur 30 Prozent der in Deutschland Befragten verwenden demnach einen Rabattcoupon beim Online-Shopping. Zum Vergleich: 40 Prozent der US-Amerikaner und 50 Prozent der Franzosen suchen bereits während des Einkaufens nach einen Gutschein für den Online-Shop. Besonders beliebt sind die Rabattcoupons in Italien (70 Prozent) und Spanien (60 Prozent). Als häufigster Grund für ihre Zurückhaltung wird von den Deutschen der Mangel an Gutscheincodes für die nachgefragten Produkte (42 Prozent) genannt. Ein weiterer Grund ist das fehlende Wissen, wo solche Codes online zu finden sind (28 Prozent). Zudem spielt es eine Rolle, wie oft es Rabattgutscheine gibt und wie einfach Online-Shopper an diese gelangen können (21 Prozent).Die deutschen Shopper werden vor allem auf der Seite der jeweiligen Unternehmen oder über deren Newslettern auf Angebotscodes aufmerksam (38 Prozent). 27 Prozent suchen die Gutscheine selbst, 26 Prozent erhalten den Rabattcode beim Kauf eines anderen Artikels. Bei der gezielten Suche nutzen Online-Shopper vor allem Suchmaschinen (90 Prozent). Auch auf den Internetseiten der Unternehmen recherchieren die Konsumenten nach Gutscheincodes (38 Prozent).Generell kaufen laut der Umfrage die Deutschen weniger häufig im Internet ein als andere Nationen: 54 Prozent der Befragten tätigen mindestens einmal pro Monat einen Onlinekauf. 79 Prozent der Briten, 72 Prozent der Italiener und 70 Prozent der US-Amerikaner shoppen hingegen ein- oder mehrmals pro Monat online. Nur die Spanier sind ähnlich zurückhaltend wie die Deutschen: 58 Prozent von ihnen kaufen monatlich mindestens einmal online ein.