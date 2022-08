Status Quo des Homeoffice: An welchen Stellen nachjustiert werden muss

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Starre Nine-to-five-Büropräsenzmodelle können wir uns in Zukunft schlicht nicht mehr leisten.

Von rechtlicher Seite könnte es theoretisch so weitergehen wie vor der Pandemie. "Angesichts des erfreulichen und beständigen Abklingens der Infektionszahlen besteht kein Anlass, die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung über den 25. Mai 2022 hinaus zu verlängern", heißt es von Seiten des Arbeitsministeriums (Stand: 26. Mai) . Die meisten staatlichen Corona-Vorgaben, wie die Pflicht zum Homeoffice, sind bereits zum 20. März gefallen.Abgesehen davon, dass die Infektionszahlen längst wieder deutlich steigen, hat die Mehrheit der ArbeitnehmerInnen kein Interesse, an Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen. In Deutschland wollen knapp sechs von zehn Arbeitende mit vollständiger Büropräsenz lieber zumindest zeitweise ihren Arbeitsort flexibel wählen . Und so bleibt der Anteil der deutschen Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeo