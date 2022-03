Mehr als jede/r Zweite arbeitet gerne im Homeoffice

Work-Life-Balance im Homeoffice

Das bestätigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov: Mehr als jede/r zweite Deutsche (59 Prozent) arbeitet gerne im Homeoffice. Am Arbeiten von zuhause aus schätzen die BürgerInnen vor allem den Wegfall des Arbeitswegs (57 Prozent) sowie die zusätzliche Zeit für das Privatleben (46 Prozent).Vielerorts ist man seit der Einführung des Home Office um die Work-Life-Balance der deutschen ArbeitnehmerInnen besorgt, doch diese scheinen es nicht so kritisch zu sehen: Im Rahmen der CLARK-Studie geben nur 13 Prozent der Befragten an, dass es ihnen im Home Office schwerer fällt, den Arbeitstag pünktlich zu beenden. Auch die gesunde Ernährung fällt 21 Prozent der Befragten im Home Office leichter. Nur 38 Prozent vermissen den Kontakt zu ihren KollegInnen.Doch bei aller Freude um das Arbeiten zuhause haben noch immer nicht alle Deutschen einen professionell gestalteten Home Office-Arbeitsplatz. Und das kann unter Umständen auch gefährlich werden: Eine typische Gefährdung im Homeoffice ist die dauerhafte Verwendung eines Laptops ohne externen Bildschirm. Das begünstigt eine schlechte Sitzhaltung mit Rundrücken und Rückenschmerzen. Und wer schon zuhause am Küchentisch gearbeitet hat, weiß: Rückenschonend geht anders.