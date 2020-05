Wirecard bietet Bezahllösung für Messenger

Bild: Tammy McGary/Flickr

26.05.2020 Die Unternehmen Wirecard und Websms haben eine Kooperation vereinbart, um einen unkomplizierten Weg zum Bezahlen per SMS und Messenger bereitzustellen. Dazu wurde die Lösung "Pay by Link" adaptiert, bei der dem Kunden via Messenger oder SMS eine Link zugesendet wird, über den sich eien sichere Bezahlseite aufrufen lässt, die von Wirecard bereitgestellt wird. Auf diese Weise Händler in die Lage versetzt werden, ihren Kunden innovative Angebote zu unterbreiten.