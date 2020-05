Verimi erhält Zulassung für Öffentliche Verwaltungen

26.05.2020 Verimi schließt die BMI-Bewertung erfolgreich ab und ist damit für Identifizierungs- und Authentifizierungsdienste in öffentlichen Verwaltungen zugelassen.

Universelle Identitätsplattform

Die Identifizierungsplattform Verimi hat vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine positive Evaluierung erreicht und darf nun auch von öffentlichen Verwaltungen eingesetzt werden. Voraussetzung dafür war, dass das Bundesministerium des Inneren (BMI) das System nach den technischen Richtlinien des BSI auf dem Vertrauensniveau "substanziell" positiv bewertet hat.Verimi nutzt die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises, um den Ausweis über das Smartphone und die Verimi-App auszulesen. Die ausgelesenen Identitätsdaten werden in der Verimi-Plattform sicher gespeichert und die Nutzerinnen und Nutzer können ihre Daten jederzeit zur Wiederverwendung für den Identitätsnachweis im Internet abrufen. Für eine erneute Benutzung authentifizieren sich die Nutzerinnen und Nutzer über die Verimi-App auf iOS- und Android-Geräten.Das Ziel von Verimi ist es, die Ableitung des Personalausweises als elektronische Identität auf ein Smartphone anzubieten. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Identitätsdaten, die sie einmalig digital hinterlegt haben, selbstbestimmt überall dort wiederverwenden, wo ein digitaler Identitätsnachweis notwendig ist. Verimi-Nutzer erhalten Transparenz darüber, wem Sie Zugriff auf Ihre Daten gegeben haben. Dabei sind die Daten stets individuell verschlüsselt und bleiben auf Servern in Deutschland.