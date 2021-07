Projektausschreibungen übersteigen Vor-Corona-Niveau 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Digitalisierung wird wichtiger. Immer mehr Unternehmen schreiben dafür Projekte aus.

Veröffentlichte Digital- und Interaktiv-Ausschreibungen 2019 bis 2021 auf iBusiness.de/ausschreibungen

Im Schnitt veröffentlichten Deutschlands Unternehmen und Organisatoren im 1. Halbjahr 2021 pro Woche mehr Digital- und Interaktiv-Ausschreibungen als im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Ausschreibungsservice von iBusiness der vergangenen zweieinhalb Jahre.Der iBusiness Ausschreibungsservice ist einer der führenden auf interaktive Medien spezialisierte Dienste in Europa. Jährlich veröffentlicht iBusiness für seine Premium-plus-Mitglieder eine vierstellige Zahl von Digital- und Interaktiv-Ausschreibungen. Neben Unternehmens-Ausschreibungen publizieren wir auf iBusiness.de/ausschreibungen auch für Digitalagenturen und Dienstleister passende Ausschreibungen, die die Redaktion recherchiert hat aus mehreren hundert Quellen in ganz Europa.Aktuell abrufbar auf iBusiness.de/ausschreibungen sind rund 120 aktuell laufende Ausschreibungen für unterschiedliche Digital- und Interaktivdienstleistungen. Die Spanne reicht dabei von der Website-Gestaltung über Erklärvideos und die Tätigkeit als Kommunikations-Leadagentur bis hin zu verschiedenen IT-Dienstleistungen wie SAP-Entwicklung oder SQL-Programmierung.Unser Service ist also vermutlich die größte exklusive Datenbasis für spezialisierte Interaktiv- und Digital-Ausschreibungen im deutschsprachigen Europa. Unsere Auswertung aller Ausschreibungsdaten liefert darum ein relativ repräsentatives Bild des deutschsprachigen Interaktiv-Ausschreibungswesens für die Jahre 2019 bis 2021: