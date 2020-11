Erfolgreiche Akquise in Corona-Zeiten: Was Praktiker jetzt tun 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Aktive Ansprache ist in Krisenzeiten besonders nötig.

Der B2B-Vertrieb muss sich jetzt ernsthaft digitalisieren. (Martin Nitsche, Vorstandsvorsitzender, Solveta) Bild: Solveta GmbH

Die Zeiten ändern sich in diesen Pandemie-getriebenen Zeiten ebenso dynamisch wie uneinheitlich. Auf der einen Seite erwarten nur zwei von fünf Unternehmen in Deutschland, innerhalb von zwölf Monaten dasselbe Umsatz- und Gewinnniveau wie vor der COVID-19-Pandemie zu erreichen . Vier von fünf Unternehmen erwarten, dass sie länger benötigen und kalkulieren mit 18 Monaten, wie die Studie 'Flexibel agieren, intelligent investieren - aber wie?' von Forrester Consulting ermittelt hat.Hauptaugenmerk deutscher Unternehmen für die kommenden zwölf Monate gilt vor allem Bestandskunden: 88 Prozent der Befragten in deutschen Unternehmen geben an, dass die Verbesserung von Kundenzufriedenheit und -loyalität für sie höchste geschäftliche Priorität hat. Das ist der mit Abstand höchste Wert aller Länder in der Studie.Das sind gute Nachrichten für die Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Denn gleichzeitig erwarten acht von zehn Kunden die Beschleunigung von Digitalisierungsprojekten , so der Report 'State of the Connected Customer' von Salesforce . "In den vergangenen Monaten haben sich die Kundenerwartungen und das Kundenverhalten signifikant geändert - und diese Effekte werden bleiben. Kunden erwarten stärker denn je ein vollwertiges Kundenerlebnis, das auf ihre persönlichen Bedürfnisse eingeht. Dazu gehört auch, dass das digitale Erlebnis mindestens so gut sein muss wie das physische", sagt Nadine Wolanke , Leiterin der Retail Business Unit bei Salesforce in Deutschland.

Ein reibungsloses, stressfreies Kundenerlebnis wird noch stärker zum Wettbewerbsfaktor. Hier haben Unternehmen Nachholbedarf: 52 Prozent der deutschen Befragten haben den Eindruck, dass Vertriebs-, Service- und Marketing-Abteilungen untereinander keine Informationen austauschen.



