So verändert sich der Onlinehandel bis 2030

Mitglied werden und kostenfrei lesen. Sie können diesen Artikel als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. Zusätzlich erhalten Sie ein Abrufkontingent für fünf Premium-Analysen plus eine weitere pro Kalendermonat kostenfrei. Kostenlos Registrieren Anmelden/Login

Kennen Sie das gute Gefühl, wenn man recht behält? Der ECommerce-Verband BEVH hatte am Montag seine Halbjahreszahlen vorgestellt ( "Trendwende. Deutscher Onlinehandel wächst wieder" ). Auffällig ist, dass der BEVH die gesamte Erholung im E-Commerce den Marktplätzen zuordnet: Marktplätze konnten als einzige im 2. Quartal zulegen (plus 2,3 Prozent) und kommen im gesamten bisherigen Jahresverlauf auf einen Marktanteil von 55 Prozent am gesamten Onlinehandel. Der Trend geht offenbar zurAuf unserer Zukunftskonferenz 2024 hatte ich im Rahmen meines Vortrags ( "Zehn Prognosen zur Zukunft von E-Commerce, Marketing und Digitalem Business" ) die iBusiness-Prognose der ECommerce-Kanäle bis 2030 vorgestellt: