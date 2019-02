Alexa & Co.: Jeder siebte Deutsche nutzt einen Smart Speaker

Bild: Amazon

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

fehlender Bedarf (59 Prozent),



Angst vor Überwachung (52 Prozent) und



die Ablehnung der Sammlung privater Daten (52 Prozent).

Rund fünfzehn Prozent der Bundesbürger mit Internetzugang nutzen in ihrem Alltag bereits intelligente Sprachlautsprecher mit digitalen Sprachassistenten - insbesondere Amazon Echo, Google Home und Apple HomePod. Dies ist das Ergebnis des aktuellen "Trendmonitor Deutschland" des Marktforschungsinstituts Nordlight Research . Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Zahl der Nutzer von Smart Speakern damit verdreifacht. Ein weiteres Drittel der Verbraucher (32 Prozent) zeigt generelles Interesse an der zukünftigen Nutzung.Noch steht eine Mehrheit der Deutschen Smart Speakern und der Sprachsteuerung weiterer elektronischer Geräte (Voice Control) aber kritisch gegenüber.Als häufigste Gründe, die gegen den Kauf von Smart Speakern sprechen, werden von den bisherigen Nicht-Nutzern genannt:Besonders ausgeprägt ist das aktuelle Interesse an Smart Speakern und an der Sprachsteuerung weiterer elektronischer Geräte in der Altersgruppe der 14-29-Jährigen, bei den besonders trendaffinen Early Adoptern sowie unter Männern, die im Vergleich zu Frauen oft technikbegeisterter sind. Bei der Markenbekanntheit im Smart-Speaker-Segment liegen Amazon, Google und Apple deutlich vor vielen weiteren Anbietern. Bei der Beurteilung der Qualität der verschiedenen Sprachassistenten führen bei den Nutzern aktuell Alexa, Google Assistant und Siri deutlich vor Cortana.Genutzt werden Smart Speaker und ihre Sprachassistenten derzeit am häufigsten für die Suche und das Abspielen von Musik (57 Prozent), das Abrufen von Wetterberichten (55 Prozent) und das "Googeln per Sprache" (46 Prozent). Beliebt sind auch die Sprachsteuerung von Fernsehgeräten (30 Prozent) oder unterhaltsame Frage-Antwort-Spiele mit Alexa & Co. (28 Prozent). Ihre bisherigen Erfahrungen mit Sprachlautsprechern beurteilen 50 Prozent der Nutzer als "ausgezeichnet" oder "sehr gut". Die weiteren User sind nur eingeschränkt zufrieden; 15 Prozent sogar eher enttäuscht.Deviceunabhängig werden digitale Sprachassistenten wie Alexa, Cortana, Google Assistant und Siri bereits von mehr als jedem fünften Verbraucher (22 Prozent) genutzt (also auch auf Handy, Tablet, PC etc.). Die bisherigen generellen Nutzererfahrungen mit Sprachassistenten sind ebenfalls überwiegend positiv; 44 Prozent sind damit hoch zufrieden.Grundsätzlich kann sich jeder fünfte Bundesbürger (19 Prozent) in stärkerem Maße vorstellen, in Zukunft noch mehr elektronische Geräte und Alltagstätigkeiten via Voice Control zu steuern.