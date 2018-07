E-Commerce: Schweizer zahlen auch 2018 Versandkosten

Schwellenwerte für Gratisversand

Längste Retourenfrist in der Branche Home & Living

Lieferung am Folgetag ist nicht die Norm

Click & Collect wird immer beliebter

Die Analyse der Versandkonditionen der umsatzstärksten Schweizer Onlineshops zeigt, dass der Versand in der Schweiz in der Regel mit Versandgebühren verbunden ist. Weniger als ein Fünftel der untersuchten Onlineshops versendet vorbehaltlos gratis.Je nach Branche variieren die Versandkosten. Am ausgeprägtesten ist der Gratisversand derzeit bei den Fashion-Anbietern. Knapp ein Drittel von ihnen versendet gratis. In den Branchen Lifestyle & Hobby sowie Body & Taste versendet dagegen kein Anbieter gratis. Bei einigen Anbietern kann ein kostenloser Versand erreicht werden, wenn der Warenkorbwert einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.Am höchsten ist der durchschnittliche Schwellenwert, der für einen Gratisversand notwendig ist, in der Branche Body & Taste mit 225 CHF. In der Branche Lifestyle & Hobby macht ein Händler den Gratisversand nicht an einem Schwellenwert fest, sondern koppelt diesen an bestimmte Warenkategorien. Carpathia wertet das als "Conversionkiller" für den betroffenen Händler, da diese Handhabung für den Kunden unübersichtlich und schwer nachzuvollziehen ist.Bezüglich der durchschnittlichen Retourenfrist tut sich Home & Living mit 81 Tagen deutlich als Branche mit der längsten Retourendauer hervor, auf Platz zwei folgt Fashion & Accessoires mit 21 Tagen. Am kürzesten dauert der Rückversand im Bereich Body & Taste mit durchschnittlich sechs Tagen.Nur in der Branche Body & Taste ist eine Lieferung am Folgetag bei knapp zwei Dritteln der Anbieter üblich. In allen anderen Branchen ist die schnelle Lieferung eher der Ausnahmefall - unabhängig davon, ob gratis oder gegen Gebühr geliefert wird.Inzwischen bieten knapp 40 Prozent der Shops Click & Collect an, die Möglichkeit, bestellte Waren in einer Filiale oder einem festgelegten Ort abzuholen. In den Branchen Home & Living, Electronic & Media sowie Body & Taste ist die Selbstabholung Usus, in den Branchen Fashion & Accessoires sowie Lifestyle & Hobby dagegen nicht.