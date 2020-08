Das Social-Media-Ranking der deutschen Städte

Social Media-Ranking: Diese Städte sind am aktivsten im Netz

Diese Stadt postet am meisten

Für das Social-Media-Ranking der Städte hat die digitale Marketing-Plattform Sendinblue die Anzahl der Follower und der Beiträge auf den offiziellen Accounts der jeweiligen Stadtportale auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube ermittelt.Mit rund 1.256.000 Followern hat Hamburg mit großem Abstand die meisten Anhänger in den sozialen Netzwerken. Damit ist die Hansestadt die Influencer-Hauptstadt unter den 20 größten deutschen Städten. Den zweiten Platz belegt München: 1.040.000 Menschen folgen der bayerischen Landeshauptstadt auf ihren Social Media-Kanälen. Mit 739.000 Fans landet Köln auf dem dritten Platz. Frankfurt am Main belegt mit 455.000 Fans Platz vier.Eine Sonderrolle nimmt die deutsche Hauptstadt ein. Neben dem offiziellen Stadtportal mit 168.000 Followern betreibt Berlin zwei weitere Accounts mit deutlich mehr Fans auf den vier analysierten sozialen Netzwerken.Deutlich weniger Follower verzeichnen dagegen die Accounts von Bochum: Lediglich 41.000 Abonnenten folgen den Profilen auf den insgesamt vier analysierten sozialen Netzwerken. Damit ist Bochum die unbeliebteste Stadt im Social Media-Ranking. Etwas mehr Fans verbuchen Bielefeld und Duisburg mit 45.000 bzw. 55.000 Followern. Damit liegen drei Städte aus Nordrhein-Westfalen auf den letzten drei Plätzen des Rankings. Unter den untersuchten Städten ist Wuppertal die einzige, die über keinen offiziellen Social Media-Account verfügt.Insgesamt rund 146.000 Posts verbucht Berlin auf den Kanälen Instagram, Twitter und YouTube, der Höchstwert in der Untersuchung. Demnach ist die größte Stadt des Landes am aktivsten auf Social Media unterwegs und führt das Ranking deutlich an. Platz zwei geht mit großem Abstand an Dortmund: 30.000 Beiträge verzeichnen die Accounts. Somit veröffentlicht Berlin fünfmal mehr Beiträge als die zweitplatzierte Stadt. Es folgt Frankfurt am Main mit rund 21.000 Beiträgen.Auch bei der Anzahl der Beiträge landen fünf Städte aus Nordrhein-Westfalen auf den letzten Plätzen: Mit 1.000 Posts schneidet hier Bielefeld am schlechtesten ab. Ähnlich sieht es bei den Accounts aus Münster und Bochum aus. Knapp 4.000 bzw. 6.000 Beiträge haben sie in der Vergangenheit gepostet.Maximilian Modl , Managing Director von Sendinblue: "Soziale Netzwerke spielen sowohl im privaten als auch beruflichen Alltag eine große Rolle. Für viele dienen Sie zudem als Informationsquelle. Insbesondere in der Ferienzeit können sich Touristen so schnell über die geltenden Corona-Richtlinien der jeweiligen Städte vergewissern. Der Inhalt kann dabei je nach Zielgruppe des jeweiligen sozialen Netzwerkes angepasst werden." So nutzt Hamburg seinen Twitter-Account für offizielle Informationen und News und teilt auf dem Instagram-Profil Bilder aus der Hansestadt.