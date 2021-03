Videocall statt Bewerbungsgespräch: Corona-Pandemie verändert Recruiting 

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der ESCP Business School Berlin unter 100 Personalentscheidern in Unternehmen ab 100 Mitarbeitern etablieren sich digitale Formate zur Bewerberauswahl mehr und mehr. Gleichzeitig stellten in 2020 trotz Corona zwei Drittel (64 Prozent) der befragten Unternehmen ebenso viele oder sogar mehr Mitarbeiter ein.Abstand halten - diese Devise gilt seit einem Jahr nicht nur im täglichen, privaten Miteinander, sondern auch in den Personalabteilungen deutscher Unternehmen. An die Stelle analoger Vorstellungsgespräche rückten vermehrt digitale Formate: So nutzt derzeit gut ein Drittel (35 Prozent) der befragten Unternehmen, die auf Mitarbeitersuche sind, Live-Video-Interviews, um die Bewerber kennenzulernen. 17 Prozent führen Assessment-Center in digitaler Form durch. Jeweils sieben Prozent laden zu zeitversetzten Video-Interviews oder Online-Eignungstests ein."Wir beobachten gerade einen grundlegenden Wandel im Recruitmentbereich", sagt Michaela Wieandt , Leiterin des Bereichs Career Development an der ESCP Business School Berlin, und ergänzt: "Was vor der Pandemiesituation kaum denkbar war, nämlich dass Auswahlgespräche und Assessment Center ausschließlich digital stattfinden, wird mehr und mehr zur gängigen Praxis in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Viele sehen in der Flexibilität des digitalen Recruitments auch die Chance, deutschsprachige Talente und Führungskräfte im Ausland anzusprechen und zu gewinnen."Insgesamt ist auch die Mehrheit, fast drei Viertel (73 Prozent) der befragten Personalentscheider der Ansicht, dass auch zukünftig digitale Formate bei der Bewerberauswahl genutzt werden. Live-Video-Interviews spielen dabei eine zentrale Rolle (60 Prozent).