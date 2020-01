Human Resources: Sieben Trends im Recruiting für 2020

Die Zeiten, in der HR-Abteilungen freie Wahl bei der Personalsuche hatten, sind vorbei. Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, der War for Talents im vollen Gange und die Macht der Bewerber steigt. Damit entwickelt sich Recruiting zu einer immer wichtigeren Aufgabe, deren Anforderungen sich ändern: neue Skillsets, neue Metriken und neue Technologien gewinnen an Bedeutung.