Recruiting: Jobsuchende nutzen Google - recherchieren aber weiter

Bild: Lasse Kristensen aboutpixel

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Google ist wichtige Infoquelle, danach recherchieren die Interessierten jedoch weiter.

(chart: softgarden)

Das zeigt eine aktuelle Online-Umfrage von Softgarden , an der 2.733 Bewerber teilgenommen haben.Bewerber nutzen aktuell parallel große Online-Jobbörsen (51,0 Prozent), Karriereseiten und Jobangebote auf den Websites der Zielarbeitgeber (20,8 Prozent) sowie Google (16,8 Prozent), um in die Jobsuche einzusteigen. Andere Kanäle wie gedruckte Tageszeitungen (1,1 Prozent) und Social Media wie Facebook und Instagram (0,7 Prozent) spielen für diese Phase praktisch keine Rolle. Nach den ersten Treffern recherchiert allerdings eine große Mehrheit der Bewerber von 86,4 Prozent weiter, um mehr über die angebotenen Jobs und die inserierenden Arbeitgeber zu erfahren oder weitere Angebote zu identifizieren.In dieser Phase werden Suchmaschinen neben den großen Jobbörsen und Karriereseiten der Arbeitgeber auch für die Mehrheit der Bewerber relevant. "Sehr häufig" oder "häufig" nutzt eine große Mehrheit hier Google (78,4 Prozent), allgemeine Jobbörsen (81,5 Prozent) sowie Karriereseiten und Jobangebote auf den Websites der Arbeitgeber (82,6 Prozent). Mit diesen drei Faktoren müssen Arbeitgeber also in jedem Fall rechnen, zumal sie für deutlich unter 10 Prozent der Befragten überhaupt keine Rolle spielen.