EU einigt sich auf schärferes Lieferkettengesetz

Logistik

Worin das anstehende EU-Gesetz sich vom deutschen Lieferkettensorgfaltsgesetz unterscheidet

Betroffen sind alle Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen und einem weltweiten Jahresumsatz von 150 Millionen Euro.

Wer in Risikobranchen hinsichtlich Menschenrechten tätig ist - Textil, Lebensmittel, Mineralien -, ist bereits ab 250 MitarbeiterInnen und 40 Millionen Euro Jahresumsatz weltweit berichtspflichtig.

Davon betroffen sind auch Unternehmen, die ihren Hauptsitz nicht in der EU haben, wenn sie in der EU einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro machen.

Die gesamte Lieferkette muss überprüft werden. Also auch die Lieferanten der Lieferanten der Lieferanten.

Bei Verstößen dürfen Geschädigte auf Schadenersatz klagen. Das deutsche Gesetz sieht nur Sanktionen, aber keine zivilrechtliche Haftung vor.

Ein Klimaplan muss aufgesetzt werden, in dem die Firmen detailliert aufführen, wie sie die Emission von Treibhausgasen verringern.

Mit dem europäischen Lieferkettengesetz sollen künftig große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie bei ihrer Warenproduktion außerhalb der EU gegen Menschenrechte und Umweltverschmutzung verstoßen. Betroffene Unternehmen müssen einen Plan erstellen, der sicherstellt, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie mit dem Pariser Abkommen zum Klimawandel vereinbar sind.Unternehmen sind nach den geplanten Regeln für ihre gesamte Geschäftskette verantwortlich, also auch für Geschäftspartner des Unternehmens und teilweise auch für nachgelagerte Tätigkeiten wie Vertrieb oder Recycling. Vorgesehen ist zudem, dass Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in ihren Lieferketten zu Menschenrechtsverstößen (beispielsweise Zwangs- oder Kinderarbeit) kommt. Die Einigung muss vom Parlament und den EU-Staaten noch bestätigt werden, was in der Regel reine Formsache ist.( Siehe Analyse: Das EU-Sorgfaltspflichtengesetz kommt - Was das für Ihre Lieferkette bedeutet Das EU-Lieferkettengesetz geht über das deutsche Gesetz hinaus:In Deutschland gibt es seit Jahresbeginn 2023 ein Lieferkettengesetz. Bisher betrifft das hiesige Lieferkettensorgfaltsgesetz unter dem Strich aber gerade einmal rund 900 Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten, ab 2024 sinkt die Grenze auf 1.000 MitarbeiterInnen.