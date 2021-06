Die Dmexco findet auch 2021 rein digital statt 

02.06.2021 Auch wenn im September das Herbstprogramm der Koelnmesse wieder vor Ort in den Kölner Messehallen starten soll, wird die Digitalmesse am 7. und 8. September als DMEXCO@home wie im Vorjahr digital stattfinden. Eine hybride Dmexco gibt es erst wieder ab 2022.

"Bei vielen AusstellerInnen und BesucherInnen der DMEXCO - insbesondere aus dem amerikanischen und asiatischen Raum - gelten leider noch firmeninterne Vorgaben, die Auslandsreisen und Messepräsenzen bis zum Jahresende nicht zulassen"

Als Grund geben die Veranstalter die vielfach bis zum Jahresende 2021 festgelegten Pandemie-Vorgaben der weltweit agierenden Unternehmen der Branche an., erklärt Oliver Frese , COO der Koelnmesse . "Deswegen haben wir uns nach intensiven Gesprächen mit Ausstellenden und Partnern - trotz aktuell sinkender Inzidenzwerte in Deutschland und in vielen europäischen Ländern - entschieden, die DMEXCO auch 2021 wieder rein digital zu veranstalten. Damit wollen wir möglichst frühzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten schaffen und die globale DMEXCO Community erneut auf ein digitales Erlebnis einstimmen."Die DMEXCO@home im vergangenen Jahr bot digital mehr als 160 Stunden Konferenzprogramm und zählte rund 20.000 TeilnehmerInnen. "Dieses Erfolgskonzept werden wir in diesem Jahr ausbauen", ergänzt Dominik Matyka , Chief Advisor der Dmexco. "Natürlich hätten wir uns als Branche auch wieder sehnlichst ein Event vor Ort gewünscht. Doch die Rahmenbedingungen dafür sind für viele unserer Aussteller und Partner derzeit leider noch nicht gegeben." Basierend auf dem Feedback von Partnern, Ausstellern und Besuchern wurde die digitale DMEXCO Event Plattform laut Matyka in diesem Jahr von Grund auf neu konzipiert und um neue Funktionen erweitert. Mit dieser "365-zentrisches Community-Lösung" wolle die Dmexco "neue Maßstäbe für digitale Events setzen".Tickets für die diesjährige DMEXCO@home sind ab Mitte Juli online verfügbar. In diesem Jahr wird es zwei Ticketarten geben - das Premium-Ticket für 99 Euro für den All-Inklusive-Zugang und ein neues Standard-Ticket für 39 Euro mit 'B2B- und Education-Fokus', das Zugang zu allen Masterclass-Streams, Ausstellern und Basic-Features der Plattform gewährt. Die ersten Speaker für die Dmexco-Conference werden im Juni bekanntgegeben.