Premiere mit Schluckauf: So war die erste digitale Dmexco 

TL;DR Eine gelungene Generalprobe mit viel Verbesserungsbedarf, vor allem bei den Leads - so fällt das Urteil Vieler zur Dmexco aus.

Bis zuletzt hatten die Veranstalter Deutschlands dienstältester Messe für Online-Markting Dmecxo gehofft, ihre Veranstaltung in Köln vor Ort abhalten zu können. Aber die Corona-Pandemie habe keine andere Wahl gelassen, als den Event für 2020 zu streichen und erstmals in einem virtuellen Format abzuhalten. Über 20.000 TeilnehmerInnen, gut 800 SpeakerInnen und 260 Aussteller nahmen laut offiziellen Zahlen der Koelnmesse an der Dmexco @home teil. Diese Zahlen liegen erwartungsgemäß deutlich unter den Werten aus dem Vorjahr, bei noch knapp 1.000 Aussteller und 40.000 Besucher zur Dmexco nach Köln kamen. Dennoch sind die Veranstalter mehr als zufrieden mit der Premiere der digitale Version der Dmexco.So wurde über beide Tage hinweg wurde die Plattform Dmexco @home "stark genutzt": Kontinuierlich waren über 10.000 Besucher live zur selben Zeit auf der Plattform. Sie verschickten allein am ersten Tag über 60.000 Nachrichten und mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen (56 Prozent) nutzte regelmäßig die Möglichkeit von Audio- oder Videocalls. Und jede der Sessions im Programm verzeichnete am 23. September im Durchschnitt 230 ZuschauerInnen. 38 Prozent der TeilnehmerInnen in diesem Jahr waren international. Alle Bewegtbild-Inhalte der Dmexco sollen ab Anfang Oktober als Video-on-Demand für Besucher, die ein Ticket erworben haben, zugänglich sein. "Wir haben eine gelungene Premiere gefeiert, das Feedback aus der Community war durchweg positiv. Ich glaube, wir haben gezeigt, wie innovativ digitale Events sein können", freut sich Dr. Dominik Matyka , Chief Advisor der Dmexco. Bis