Marketing: Digitalbranche investiert am meisten in Messen und Events

29 Prozent der befragten Unternehmen setzen auf Onlinkanäle, 35 Prozent auf Messen und Events.

Konferenzen und Kundenevents sind beliebtes Marketinginstrument

Digitalunternehmen planen im kommenden Geschäftsjahr vor allem für die Marketingthemen Suchmaschinenoptimierung (SEA / SEO), Social Media und Leadgenereierung mittels Content-Angeboten höhere Ausgaben ein. Das ist das Ergebnis einer Studie , die der Digitalverbands Bitkom unter Marketing-Verantwortlichen in der ITK-Branche durchgeführt hat. Demnach sagen jeweils rund die Hälfte aller Befragten, dassInsgesamt fließen im Durchschnitt 29 Prozent des Marketingbudgets in Online-Maßnahmen. Deutlich dahinter liegen die durchschnittlichen Ausgaben für Direktmarketing (12 Prozent) und Print (11 Prozent) wie Anzeigen. Das restliche Budget fließt in TV-, Hörfunk- und Out-of Home-Werbung (9 Prozent) sowie Marktforschung (4 Prozent). Das durchschnittliche Marketingbudget der befragten Unternehmen beträgt 4,1 Prozent des Gesamtumsatzes.So gut wie jedes Unternehmen setzt beim Marketing auf einen Mix aus mehreren Maßnahmen. Social Media ist bei 95 Prozent der IT- und Telekommunikationsunternehmen fester Bestandteil des Marketings; bei 77 Prozent sogar bereits seit mehr als drei Jahren. SEA / SEO nutzen sechs von zehn Unternehmen (61 Prozent) bereits seit mehr als drei Jahren, ein weiteres Fünftel (22 Prozent) setzt dieses Marketinginstrument seit kurzem ein.Noch mehr als in Online-Aktivitäten (29 Prozent) investieren ITK-Unternehmen in Messen und Events. 35 Prozent des gesamten Marketingbudgets fließen in solche Aktivitäten. Mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) geben außerdem an, im nächsten Geschäftsjahr mehr Geld dafür ausgeben zu wollen. 94 Prozent setzen dabei auf Konferenzen und Kundenevents, 85 Prozent auf die Teilnahme an bzw. die Ausrichtung von Messen und Veranstaltungen, etwa mit eigenem Stand, 78 Prozent beteiligen sich auch an Gemeinschaftsständen und 54 Prozent führen Roadshows durch.Geht es um die aktuell größte Herausforderung im Marketing, sagen sieben von zehn ITK-Unternehmen (71 Prozent), dass sie vor allem der Datenschutz beschäftigt. Sechs von zehn Unternehmen bezeichnen die Erfolgskontrolle von Marketing-Aktivitäten als schwierig (57 Prozent).Die vollständige Studie finden Sie unter: https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Marketingbudgets-und-massnahmen-in-der-ITK-Branche-2.html