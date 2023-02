Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Stellenstreichungen erfolgen an Standorten rund um den Globus. Die Entlassungen machen rund vier Prozent der eigenen Belegschaft aus. Als Begründung nennt Ebay die derzeitigen Marktsituation und strategische Überlegungen. Man wolle "mit dem Fokus auf Wachstum" den Aufbau eines "vertrauenswürdigen Marktplatzes" voranbringen und neue Technologien für die Zukunft entwickeln, wie Ebay-CEO Jamie Iannone in einer Mitarbeitenden-Rundmail schrieb.Kostensparen sei der Hintergrund. Das würde Raum für Investitionen geschaffen werden, um neue Funktionen, Technologien und den Einstieg in Schlüsselmärkte zu schaffen. Auch eine Restrukturierung und die Fokussierung auf renditestarke Bereiche kündigte er an.