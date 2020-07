Norwegischer Konzern schluckt Ebay Kleinanzeigen

Schon seit geraumer Zeit war bekannt, dass Ebay seinen beliebten Dienst Ebay-Kleinanzeigen verkaufen möchte. Auch Axel Springer hatte einen Milliarden-Betrag geboten. Nun hat Adevinta, ein abgespaltetes Unternehmen des norwegischen Medienkonzerns Schibsted, das Online-Kleinanzeigenportal für 9,2 Milliarden Euro gekauft, 2,5 Milliarden Dollar flossen bar, der Rest wurde in Anteilen abgegolten. Ebay ist nun mit 44 Prozent Großaktionär von Adevinta , allerdings behält Schibsted die Mehrheit der Stimmrechte.Das Geschäft mit Online-Kleinanzeigen boomt. Die Zeit des Corona-Lockdowns haben viele zum Ausmisten der eigenen vier Wände genutzt. Im April wurden auf Ebay Kleinanzeigen 40 Millionen gezählt - so viele wie noch nie.Der Schibsted-Konzern baut damit seine Macht im europäischen Kleinanzeigenmarkt weiter aus. Er besitzt diverse europäische Medien und Online-Portale, darunter mit 'Aftenposten' und 'Verdens Gang' zwei der drei größten norwegischen Tageszeitungen sowie Regional- und Lokalblätter. Zum Konzern gehören außerdem der schwedische Online-Marktplatz Blocket.se und das Branchenverzeichnis hitta.se . Im übrigen Europa ist Schibsted vor allem durch die 20 Min. Holding AG bekannt, die die kostenlose Tageszeitung 20 Minuten herausgibt. Der Konzern besitzt und betreibt zudem in der Schweiz, Österreich, Frankreich und Russland Zeitungen und Online-Marktplätze.