Haben Sie noch NFT's? Kaufland gibt Ihnen dafür 10 Euro

PR

Kaufland will frustrierte NFT-BesitzerInnen in seine Läden locken

NFT's als Spekulationsobjekt dürften für immer ausgedient haben. Möglich, dass sie sich in diversen Branchen noch als nützlich erweisen. iBusiness hat einige Planspiele hier notiert. Doch wer Kunst-NFT's sein eigen nennt, dürfte sich gehörig ärgern: Nix mit hohen Gewinnen fast zwei Jahre nach dem Hype. Und weil das so ist, hofft Kaufland den Frust für sich nutzen zu können: Wer wertlose NFTs an Kaufland, einem Unternehmen der Schwarz-Gruppe transferiert, erhält pro Stück einen 10-Euro-Einkaufsgutschein.Non-Fungible Token, kurz NFT, sind digitale Vermögenswerte, die online mit Kryptowährungen gekauft und auch verkauft werden können. Die Zertifikate verweisen meist auf einen virtuellen Gegenstand, zum Beispiel ein digitales Kunstwerk. In den vergangenen Monaten haben NFTs deutlich an Wert verloren, deren Besitzer adressiert Kaufland nun mit "NFT Refresh"."Die allermeisten NFTs, die sich in der Blockchain befinden, sind defacto heute nichts mehr wert. Für uns ein perfekter Zeitpunkt, die NFT-Community mit einer guten Nachricht zu überraschen. Mit NFTobi erklären wir, wie die Transformationen schnell und einfach gelingt", sagt Christoph Schneider , Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.Die Aktion läuft online unter Fresh4trash.io bis zum 30. Oktober 2023, 12 Uhr.