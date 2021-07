Alles Öko, oder was? Das war die Woche auf iBusiness 

Welche Öko-Siegel für die Digitalbranche wirklich taugen

Wenn Handy-Shops und Elektronik-Märkte verschwinden

Das Marketing-Tool der Stunde

Willkommen im Sommerloch

Glaubwürdig für Nachhaltigkeit einzutreten und nicht nur Greenwashing zu betreiben, ist eine Aufgabe, vor der alle Unternehmen stehen. Wer hilft, berät, begleitet und testiert? Unser Autor Harald Nebel ist unabhängig vom bereits verflossenen diesjährigen Earth Overshoot Day (EOD) der Frage nachgegangen,. Angesichts der Vielfalt und Vielzahl von Ökosiegeln kommen Unternehmen, die sich kein eigenes Expertenteam leisten können oder wollen, nicht drum herum, Hilfe von außen zu holen, wenn sie echte Nachhaltigkeit anstreben statt Greenwashing. Oder sie nutzen unsere Übersicht.Während der Onlinehandel mit Computern nach wie vor wächst, hat sich das ECommerce-Geschäft mit Consumer Electronic längst zu einer Verdrängungsbranche entwickelt. Und das Ende der Fahnenstange ist noch fern, schreibt meine Kollegin Susan Rönisch in ihrer tiefgehenden Marktanalyse.. Sie sagt: "Es zeichnet sich seit einigen Jahren ab: Im Warensegment Consumer Electronics (Unterhaltungselektronik, Telekommunikations-Endgeräte) findet tatsächlich eine Verdrängung des Offlinehandels durch den Onlinehandel statt."Lead Nurturing ist aufgrund der Digitalen Wanderungswelle in der Pandemie spannender, als es vielleicht jemals zuvor war: Unzählige Läden, Marken und Firmen waren plötzlich gezwungen, sich einen digitalen Kommunikations- und Vertriebskanal aufzubauen, um nicht pleite zu gehen. Nun beginnt die Phase, da sie ihre online mitgenommenen oder neu gewonnenen KundInnen binden und die gesammelten Leads anfüttern müssen. Sebastian Halm hat zusammengestellt,. Dabei zeigt er gleich noch die Fallstricke im Lead Nurturing auf.Dieser Sommer verspricht anders zu werden, als andere: Wohl noch nie wurden Reise- und Urlaubspläne so kurzfristig wie in diesem Jahr gefällt. Das bedeutet auch: In diesem Sommer wird mit Sicherheit sehr viel mehr Geld spontan ausgegeben, als es Händler aus den Vorjahren gewohnt sind. Mein Kollege Dominik Grollmann verrät seinedie zeigen, wie Onlinehändler gut durch die vermeintlich schwache Zeit kommen.