Öko-Siegel: Echte Nachhaltigkeit statt Greenwashing - aber wie? 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Nachhaltigkeit wird für immer mehr Menschen zu einer Grundhaltung, Unternehmen müssen sich danach ausrichten.

Heute ist Earth Overshoot Day (EOD). Rein rechnerisch sind die natürlichen Ressourcen der Erde für 2021 erschöpft. Damit findet der EOD in diesem Jahr so früh wie noch nie statt. Ab diesem Tag lebt die Menschheit auf Pump und verbraucht mehr, als der Planet innerhalb eines Jahres wieder herstellen kann. Ein Grund mehr, sich um Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Politik und Medien diskutieren sie, Forscher und immer mehr KundInnen fordern sie. Nachhaltig zu arbeiten und zu wirtschaften, ist daher das Gebot für Unternehmen. Angesichts der Vielfalt und Vielzahl von Ökosiegeln kommen Unternehmen, die sich kein eigenes Expertenteam leisten können oder wollen, nicht drum herum, Hilfe von außen zu holen, wenn sie echte Nachhaltigkeit anstreben statt Greenwashing. Wer sich zum Start mit nützlichem Basiswissen rüsten will, sollte zunächst die Standards des Deutschen Nachhaltigkeitskodex vom Rat für Nachhaltige Entwicklung studieren. Der Kodex gibt als Leitfaden für ein schrittweises, systematisches Vorgehen wichtige und richtige Empfehlungen und weist den Weg. Er setzt Leitplanken für die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsleistungen und macht sie so sichtbar und vergleichbar. Und er eignet sich, weil leicht verständlich und unkompliziert umsetzbar, besonders für KMU.Zur Theorie auch die praktische Hilfe bieten dagegen externe Berater. Die Handelskammer Hamburg etwa behandelt das Thema mit Pragmatismus. Auf der Website Hamburg2040.de empfiehl