ProSiebenSat.1 stellt Podcast-App FYEO wieder ein 

Mit großen Ambitionen hatte ProSiebenSat.1 im April 2020 mit FYEO ('For Your Ears Only') eine eigene Audio-Plattform mit Abo-Modell gestartet. Im Herbst stellt die Sendergruppe laut einem Bericht von 'Horizont' die Audio-App jedoch wieder ein.Für Vermarkter Seven One Audio , die Audio Unit der Seven.One Entertainment Group , habe sich das Geschäft mit Pay Podcasts offenbar nur teilweise rentiert: FYEO konnte 2020 nach Angaben von Geschäftsführerin Katharina Frömsdorf zwar den Umsatz verfünffachen und die Reichweite mehr als verdoppeln. Jedoch sei dieses "App-Geschäftsmodell auf dem hochdynamischen Audio-Subscription-Markt wirtschaftlich dauerhaft nicht attraktiv genug", so Frömsdorf laut 'Horizont'.FYEO bleibt als Content-Marke erhalten und soll aber Herbst auf allen großen Plattformen wie Apple oder Spotify ausgespielt werden. Die Podcast-Vermarktung rückt in den Vordergrund. Mitte Juli will Seven One Media deshalb einen AdServer einführen, damit Kunden Native-Advertising-Kampagnen auf allen Streamingdiensten ausspielen können.Erst im Mai hatte FYEO eine Kooperation mit dem Digital-Vertrieb Zebralution bekanntgegeben - und sein Premium-Angebot mit weiteren 200 Hörbüchern für AbonnentInnen erweitert.