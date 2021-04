Gerüchte: Auch Spotify kommt mit Bezahl-Podcasts 

Nachdem Apple vor wenigen Tagen eine Option für Bezahl-Podcasts vorgestellt hat, will offenbar auch Spotify nachziehen. Zukünftig könnte es kostenpflichtige Podcasts geben, berichten mehrere US-Medien: Die Option soll für Partner in der kommenden Woche vorgestellt werden. Damit bekämen Podcaster erstmals die Möglichkeit, ihre Inhalte auf Spotify direkt zu Geld zu machen.Ein ähnliches Modell hat Apple erst vor wenigen Tagen auf ihrem Spring-Event angekündigt: Podcast-Ersteller sollen mit "Apple Podcasts Subscriptions" bezahlte Podcasts in Apples App anbieten können. Die Preise für die Angebote können die Podcaster bei Apple selbst bestimmen, Apple verlangt wie in seinem App Store allerdings eine Provision.