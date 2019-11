Singles' Day: Eine Milliarde Umsatz nach einer Minute

13.11.2019 Der sogenannte Singles' Day, der jährlich am 11.11 in China gefeiert wird, gilt inzwischen auch als der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt. Der chinesische Handelsriese Alibaba meldet, an diesem Tag nach nur einer Minute Waren im Wert von einer Milliarde US-Dollar umgesetzt zu haben. Diese Summe wurde sogar eine Minute schneller erreicht als noch im Vorjahr. Wie den Black Friday haben viele deutsche Online-Händler auch den Singles' Day für Angebote und Rabatte genutzt. Offenbar mit Erfolg - wie die Anfragezahlen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Boniversum bestätigen. 300 Prozent mehr Bonitätsanfragen als am Singles' Day 2018 wurden hier gezählt. Da jede Bonitätsanfrage aus einer Kaufabsicht entsteht, scheint die Rabattschlacht aus China auch in Deutschland angekommen zu sein.