Senioren werden 2022 stark auf Online-Shopping setzen 

Deutsche wollen 2022 weltweit am meisten online einkaufen

Deutsche setzen auf Online-Shopping: 70 Prozent der Befragten wollen 2022 den Großteil ihrer Einkäufe online tätigen. Damit liegen sie im weltweiten Vergleich vorne. Auf Platz zwei liegen die schwedischen Verbraucher mit 65 Prozent, dicht gefolgt von den Briten mit 62 Prozent. Danach kommen Österreich (54 Prozent), Norwegen (53 Prozent), Finnland (52 Prozent), Niederlande (51 Prozent), USA (49 Prozent) und Australien (46 Prozent).





Das Einkaufsverhalten hat sich durch die Corona-Pandemie weltweit geändert und der Onlinehandel einen enormen Zuwachs erfahren. Im Rahmen der Studie Shopping Puls hat der Zahlungs- und Shoppingdienstleister Klarna festgestellt, dass deutsche Verbraucher 2022 im internationalen Vergleich am stärksten auf Online Shopping setzen wollen: 70 Prozent geben an, kommendes Jahr ihre Einkäufe online zu tätigen.Besonders auffällig sind dabei die deutschen Senioren: Auch sie führen den weltweiten Rang an. 63 Prozent der 56-65 jährigen planen im nächsten Jahr die Mehrheit ihrer Einkäufe online zu erledigen. Weder US-Amerikaner (43 Prozent) noch die sonst so Online-affinen Skandinavier (Schweden: 55 Prozent, Norwegen: 35 Prozent, Finnland: 42 Prozent) kommen daran.Die Kernergebnisse des Reports:Für die Studie hat Klarna hat mehr als 9.000 Verbraucher in den USA, Großbritannien, Australien, Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Norwegen, Finnland und Schwede zu ihren aktuellen Gewohnheiten rund um das Thema Shopping befragt.