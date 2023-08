E-Commerce wächst in Deutschland überproportional

10.08.2023 Die Zahlen zum Online-Handel im zweiten Quartal 2023 stimmen verhalten optimistisch: So legte der Online-Handel in Deutschland laut Salesforce Shopping Index um 3 Prozent zu und wächst damit überdurchschnittlich. Im Vorquartal lagen die Ergebnisse bei minus 4 Prozent.

Deutschland (3 Prozent vs. -4 Prozent in Q1), Frankreich (3 Prozent vs. 1 Prozent in Q1) und Spanien (11 Prozent vs. 7 Prozent in Q1) verzeichnen ein starkes Plus.



Im Gegensatz dazu rutschen die Online-Verkäufe in den USA zum ersten Mal seit Beginn des Salesforce Shopping Index im Jahr 2014 ins Minus.



Bei den durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch liegt Deutschland (4,02 US-Dollar) ebenfalls vor den USA (3,80 US-Dollar) und Großbritannien (2,66 US-Dollar) und noch deutlicher vor dem europäischen Nachbar Frankreich (1,41 US-Dollar).

Der E-Commerce in Europa ist auf Wachstumskurs, während die USA erstmals ins Minus rutscht. Die Anzeichen für eine Erholung der digitalen Wirtschaft haben sich für Europa bestätigt:"Wir sehen in diesem Quartal seit langem mal wieder eine positive Entwicklung für den Online-Handel in Deutschland", sagt Nadine Wolanke , Vertriebsleiterin Großkundengeschäft und Retail-Expertin bei Salesforce . "Kundenbindung ist extrem wichtig, um online weiterhin erfolgreich zu sein, denn bereits bestehende Kunden machen einen Großteil des Umsatzes aus. Nach unseren aktuellen Auswertungen war in der ersten Hälfte des Jahres die Zusendung eines Rabattcodes die effektivste Taktik, KundInnen zum Besuch einer Website zu bewegen."