Ulla Popken schlägt bei Meyermode zum dritten Mal zu

Klingel-Insolvenz

Der Supersize-Onlineshop Meyermode ist abgeschaltet, die insolvente Klingel-Gruppe hat dort nur noch eine Kundeninformation geschaltet. Nun wird die Marke Meyermode mit Wirkung zum 15. Februar 2024 an die Popken Fashion Group verkauft. Zuvor ging schon HAPPYsize und die Plus-Size-Modemarke MIAMODA an das auf große Größen spezialisierten Modeversand. Miamoda.de weist bereits auf HAPPYsize.de, offenbar soll diese Marke erhalten bleiben.Die Popken Fashion Group erwirbt die Modemarke sowie den dazugehörigen Warenbestand und die Domain des Plus-Size-Modeanbieters.Die Popken Fashion Group mit Sitz in Rastede in Niedersachsen ist ein familiengeführtes Modeunternehmen, das auf Plus-Size-Fashion spezialisiert ist. Die Kollektionen der vier Marken Ulla Popken und JP1880 vertreibt das Unternehmen über Online-Shops und in eigenen Filialen in über 30 Ländern.Die Klingel-Pleite war eine der größten im deutschen Versandhandel der vergangenen Jahre. Klingel (Platz 66 in der Liste der Top-100 Onlineshops stellte den Geschäftsbetrieb Ende Januar 2024 ein. Die Transformationsmaßnahmen zum Multichannel-Anbieter der vergangenen Jahre sowie die erfolgte Digitalisierung von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen hatten nicht ausgereicht, um dem sich stark veränderten Marktumfeld weiterhin gerecht zu werden", hatte das Unternehmen im Mai erklärt. Als Ursachen der aktuellen Lage nannte Klingel die schwierigen Marktbedingungen, signifikant gestiegene Kosten sowie die hohe Inflation. Hinzu gekommen sei eine hohe Liquiditätsbindung im Warenlager infolge von Verzögerungen in den Lieferketten während der Corona-Pandemie. Zudem hatte eine notwendige Umstellung der IT-Systeme, die im zweiten Halbjahr 2022 umgesetzt wurde, den Geschäftsbetrieb erheblich beeinträchtigt. Die Gruppe hat dabei eine Mainframe Lösung durch eine moderne Systemlandschaft ersetzt.