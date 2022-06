Infografiken: Die sieben Typen der Kundenreise und ihre Merkmale

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Ein kundenzentriertes Denken und Handeln können Handel und Industrie nur umsetzen, wenn sie ein Verständnis über einzelne Shopper Journeys und die damit verbundenen individuellen Bedürfnisse besitzen. In Zusammenarbeit mit dem Marktforscher Rheingold Institut zeigen Daten-Standard-Anieter GS1 Germany und Holistic Consulting mit der "Shopper Journey Studie" sieben konkrete Kundenreisen zu den Fast Moving Consumer Goods (FMCG) samt Strategien zur Profilierung und Positionierung für Händler und Hersteller auf.Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass ein großer Käuferanteil mehrere unterschiedliche Shopper Journeys durchläuft - in Abhängigkeit von Stimmung und Bedarf. Bei einigen Journeys beschäftigen sich die Zielgruppen schon Tage oder Wochen vor dem eigentlichen Kauf mit der Vorbereitung und Planung. Der sogenannte "Korridor der Ansprache" beginnt somit deutlich früher als erwartet. Deshalb sollte eine gezielte Ansprache nicht punktuell, sondern im Zeitverlauf erfolgen. Zudem führt die Vereinfachung des Einkaufs der Pflichtartikel dazu, dass Shopper auch noch Lust und Zeit haben, sich zusätzlich umzuschauen. Je nach Shopper Journey endet das Einkaufserlebnis demnach nicht immer nach dem Verlassen der Einkaufsstätte.Im Rahmen der Studie wurden 2041 Nutzer ab 18 Jahren in ganz Deutschland befragt und dazu qualitative tiefenpsychologische Interviews geführt, Menschen bei ihren Einkäufen begleitet sowie mittels repräsentativer Umfrage insgesamt sieben Shopper Journeys identifiziert.