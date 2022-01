(Fast) jeder macht EMail-Marketing 

92,4 Prozent (91,4 Vorjahr) der Unternehmen haben einen Newsletter.



91,7 Prozent (90,6) der Unternehmen übertragen Kundendaten sicher gemäß DSGVO.



62,7 Prozent (55,1) der Unternehmen versenden über zertifizierte Mailserver.



66,0 Prozent (60,6) der Unternehmen fragen bei der Registrierung nach Namen.



57,8 Prozent (46,7) der Unternehmen personalisieren ihre E-Mails.



26,4 Prozent (20,2) der Unternehmen begrüßen neue Empfänger.

Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie 'E-Mail-Marketing Benchmarks 2022', die in Zusammenarbeit zwischen Deutschem Direktmarketing Verband(DDV) und absolit Dr. Schwarz Consulting entstanden ist und nun in dritter Auflage veröffentlicht wird.Die Studie zeigt, dass die untersuchten Unternehmen im direkten Jahresvergleich ihre Performance weiter verbessern. So nutzen mittlerweile 79 Prozent (Vj. 70 Prozent) ihre Webseite zur Leadgenerierung und bieten Interessenten die Möglichkeit, einen regelmäßigen E-Mail-Service zu abonnieren. Auch beim Einsatz einer professionellen Versandsoftware gibt es im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von sieben Prozentpunkten (Vorjahr 71 Prozent) Fortschritte. Ein positiver Trend zeigt sich dieses Jahr vor allem bei den Themen "Sicherheit" und "Technik". Sie gehören zu den wachstumsstärksten der insgesamt sieben untersuchten Bereiche. Hebel zur weiteren Optimierung gibt es dennoch: So ist aktuell nur jede zehnte Versand-Domain vollumfänglich vor Missbrauch geschützt.An anderen Stellen gibt es ebenfalls Verbesserungsbedarf. Der Anmeldeprozess für den Newsletter ist nur bei jedem fünften Unternehmen wirklich benutzerfreundlich. Auch beim Thema Datengenerierung gibt es offensichtliche Mängel. Nur magere 35 Prozent (Vorjahr 34 Prozent) erheben beispielsweise Zero-Party-Daten, um sie gezielt im Rahmen der Kundenkommunikation zu nutzen.Wie auch schon im letzten Jahr kämpfen Händler und Touristikunternehmen um die Top-Platzierungen. Die Deutsche Bahn belegt den ersten Platz, gefolgt von Berge & Meer und ZooRoyal auf den Plätzen zwei und drei. Für die Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2022" wurden mehr als 5.000 Top-Unternehmen aus neun Branchen im deutschsprachigen Raum anhand von 160 Kriterien zum Thema E-Mail-Marketing analysiert.