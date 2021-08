Werbeausgaben auf Facebook und Instagram steigen weltweit um 50 Prozent 

Der Report behandelt auch Trends im Influencer Marketing und Statistiken zu organischen Social Media Posts. So hat sich zum Beispiel die Anzahl der Unternehmensposts mit den Hashtags #Pride und #PrideMonth im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt - laut Emplifi ein klarer Indikator dafür, dass Unternehmen durch empathisches Messaging eine bessere Verbindung zu ihren Followern aufbauen wollen.

Livestreams erzielten auf Facebook die meisten Interaktionen aller organischen Posts und Nutzer interagierten dreimal mehr mit ihnen als mit Standardvideos. Allerdings machen Livestreams weniger als ein Prozent der Brand-Posts aus. Nutzer interagieren also weitaus mehr mit Livestreams als mit herkömmlichen Inhalten.

Performance von IGTV: IGTV-Videos schneiden fast genauso gut ab wie Foto-Posts und liefern höhere Engagement-Raten als normale Video-Posts auf Instagram.

Der 'State of Social Media and CX' -Report der CustomerExperience-Plattform Emplifi enthält Statistiken zu den branchenspezifischen und regionalen Ausgaben für Social Media-Werbung, zur Performance von organischen Posts, zum Influencer-Marketing und zu Trends in Customer Experience im zweiten Quartal 2021.Demnach sind die globalen Werbeausgaben auf Facebook und Instagram im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen sind, während die Reichweite von Facebook-Anzeigen weltweit um 12,4 Prozent gesunken ist. "Der konstante Anstieg der Social Media-Werbeausgaben erweist sich als mehr als nur eine Erholung von der Pandemie. Immer mehr Unternehmen setzen auf Social Media Marketing, um ihre Zielgruppen gezielt und in großem Umfang anzusprechen", schlussfolgert Zarnaz Arlia , Chief Marketing Officer bei Emplifi. "Auch Social Commerce und alle damit zusammenhängenden Formate werden im Laufe des Jahres immer wichtiger. Außerdem erkennen Firmen zunehmend den Wert von Live Streaming und produzieren mehr und mehr Live Content, um die Kunden in verschiedenen Phasen der Customer Journey anzusprechen."Weitere Ergebnisse: