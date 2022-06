Sie ist eine der wichtigsten Managerinnen der Technologiebranche und langjährige Vertraute von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg . Zuletzt soll das Verhältnis aber deutlich abgekühlt sein. Sheryl Sandberg wird den Facebook-Mutterkonzern Meta nach 14 Jahren verlassen. Zuletzt verantwortete sie als Chief Operating Officer das Tagesgeschäft. Auf Facebook schrieb sie, dass sie ihren Posten als Chief Operating Officer in diesem Herbst niederlegen werde. Konkrete Gründe nannte sie nicht, auch nicht, was sie künftig beruflich plant. "Es ist Zeit für mich, das nächste Kapitel in meinem Leben zu schreiben", schrieb sie und verwies darauf, mehr Zeit für