Content Marketing gewinnt im B2B-Handel an Relevanz

Nutzung von Content Marketing erhöht Kundenbindung

Format- und Kanalvielfalt gefordert

Steigende Umsätze im E-Commerce

Für B2C-Unternehmen ist Content Marketing längst schon Routine. Aber auch im Geschäftskundensegment gewinnt dieses Format an Bedeutung, wie der 'B2B E-Commerce Konjunkturindex (B2Bkix)' des ECC Köln in Zusammenarbeit mit der IntelliShop AG zeigt.Die Hälfte der B2B-Unternehmen nutzt aktuell bereits Content Marketing, vor allem um neue Kundschaft zu gewinnen und Bestandskunden stärker an sich zu binden. Knapp zwei Drittel der befragten B2B-Verantwortlichen (60 Prozent) sind der Meinung, dass sich Content Marketing positiv auf den wirtschaftlichen Erfolg eines B2B-Unternehmens auswirkt. Allerdings erachten rund die Hälfte derer, die kein Content Marketing nutzen, ihr Unternehmen beziehungsweise ihre Produkte als ungeeignet für diese Form des Marketings. Auch wenn 54 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Content Marketing im Endkundenbereich eine größere Rolle als im Geschäftskundensegment spiele, stuft eine große Mehrheit (80 Prozent) diese Form des Marketings bereits heute als wichtig ein. 88 Prozent der B2B-EntscheiderInnen bestätigen, dass zukünftig Content Marketing weiter an Relevanz gewinnen wird.Zu den Top-3-Kanälen, auf denen die eigenen Inhalte veröffentlicht werden, gehören die eigene Unternehmenswebseite (78 Prozent Zustimmung), der eigene Social-Media-Auftritt (74 Prozent) und der eigene Newsletter (70 Prozent). Über zwei Drittel der befragten Unternehmen sehen die Notwendigkeit, ihren KundInnen Inhalte in mehreren Formaten anzubieten. Dabei stehen Bilder an erster Stelle: 80 Prozent der Befragten nutzen diese, um KundInnen Inhalte bereitzustellen und 34 Prozent sind sogar der Auffassung, dass es sich dabei um das wichtigste Format handele. An zweiter und dritter Stelle liegen Texte und Videos.Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen bewertet ihre derzeitigen Umsätze im E-Commerce positiv. Zum ersten Mal seit zwei Quartalen steigt der Index wieder an - um 10,6 Punkte auf 149,6 Punkte. 61 Prozent der befragten Projektverantwortlichen erwarten, dass sich die E-Commerce-Umsätze in den kommenden zwölf Monaten verbessern werden. Die Gesamtumsätze werden von knapp zwei Dritteln der Befragten (63 Prozent) positiv bewertet: Der Index steigt um 9,5 Punkte im Vergleich zum Quartal davor. Auch der Index der zukünftigen Gesamtumsätze steigt. Im Vergleich zum vorherigen Quartal verzeichnet er 6,8 Punkte mehr. 52 Prozent der B2B-Unternehmen erwarten eine Verbesserung ihres Umsatzes in den kommenden zwölf Monaten.