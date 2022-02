Recruiting im Marketing: Content-Experten dringend gesucht

Content-Marketing-ManagerInnen (25 Prozent)

Content Creators (22 Prozent)

sowie Content-StrategInnen (20 Prozent)

Gefragt: Spezialpersonal für SEO und Social Media

SEO-SpezialistInnen (75 Prozent)

SEO-Marketing-ManagerInnen (60 Prozent)

und SEO-StrategInnen (43 Prozent)

Social-Media-StrategInnen (73 Prozent)

sowie Social-Media-KoordinatorInnen (58 Prozent)

Herausforderungen beim Einstellungsprozess

KandidatInnen zu finden, die die passenden Fähigkeiten für die Position mitbringen (41 Prozent).



Interne Prozesse beim Recruiting: Für 38 Prozent der Marketing-Fachleute ist die Sicherstellung einer guten Bewerbererfahrung eine Hürde.

Diversity: Auch das Recruiting diverser KandidatInnen gehört für mehr als ein Drittel (37 Prozent) zu den größten Herausforderungen.

Hohe Fluktuationsrate im Marketing

Für Marketing-Verantwortliche hat die Einstellung von Content-Fachkräften 2022 oberste Priorität. Denn 49 Prozent aller Marketing-Fachleute planen, das Budget für Content-Marketing in diesem Jahr zu erhöhen. Besonders gefragt sind:Dies sind Ergebnisse aus dem 'Marketing Industry Trends Report 2022' des HubSpot -Blogs. Insgesamt 1.067 Marketing-Verantwortliche aus B2B- und B2C-Unternehmen jedweder Größe wurden dafür befragt (USA, Australien, Kanada, UK, Frankreich, Japan und Deutschland). Aus Deutschland nahmen 151 Marketing-Verantwortliche teil, davon 114, die Personal einstellen. Die hier genannten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die deutschen Zahlen.Marketing-Verantwortliche mit Recruiting-Aufgaben werden 2022 zudem verstärkt nach Personen mit Spezialwissen in den Bereichen SEO und Social Media sowie nach strategischen Experten in diesen beiden Feldern suchen.Im Bereich Suchmaschinenoptimierung sind folgende Jobprofile besonders gefragt:Im Bereich Social Media sind begehrte Positionen:Die größten Herausforderungen bei der Einstellung neuer Mitarbeitender im Marketing sind für die Verantwortlichen:Generell wird die Kandidatensuche im Marketing auch 2022 kein Kinderspiel: Knapp ein Drittel der Befragten (29 Prozent) gibt an, dass sie das Recruiting in diesem Jahr für schwieriger halten als 2021.Ist geeignetes Personal für Marketing-Positionen gefunden, soll es möglichst lange gehalten werden. Allerdings gibt über ein Viertel (27 Prozent) aller teilnehmenden Marketing-Fachleute an, dass in ihrer Marketing-Abteilung eine hohe bis sehr hohe Fluktuation herrscht. Der häufigste Grund dafür seien Reibereien im Kollegenteam. Für 2022 sind die Marketing-Verantwortlichen positiv gestimmt. Nur 14 Prozent glauben, dass die Fluktuationsrate ansteigen wird; 23 Prozent gehen von einer Abnahme aus.