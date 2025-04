Media-Agentur Broadaly will programmatische Werbung mit klassischen Kanälen verbinden

14.04.2025 In Berlin ist mit Broadaly eine neue Media-Agentur an den Start gegangen, die klassische Reichweitenmedien mit programmatischer Werbung verknüpfen will. Hinter dem Unternehmen stehen drei ehemalige Führungskräfte von WallDecaux, die mit einem alternativen Agenturmodell auf Transparenz und Effizienz in der Mediaplanung setzen.