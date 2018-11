Weniger als die Hälfte aller Unternehmen hat ein passwortgeschütztes Kundenportal

08.11.18 Der Digital Office Index 2018, eine repräsentative Befragung von 1.106 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern des Digitalverbands Bitkom macht die Unterschiede in der Webpräsenz deutscher Unternehmen deutlich: So bieten zwar nahezu alle Unternehmen auf ihren Webseiten Informationen über ihre Produkte oder Dienstleistungen an (99 Prozent), allerdings bieten nur zwei von drei Unternehmen (68 Prozent) die Möglichkeit, Beschwerden und Reklamationen zur weiteren Bearbeitung online entgegen zu nehmen.