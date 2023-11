In diesen Ländern will Amazon künftig Autos verkaufen

KFZ-Onlinehandel

Das gaben beide Unternehmen gemeinsam auf der LA Auto Show bekannt. Bislang konnten Autohersteller im Amazon Vehicle Showroom ihre Fahrzeuge bewerben, ein Kauf war aber nicht möglich. Man, heisst es in einer Erklärung von Amazon - was bedeutet, dass andere Hersteller folgen könnten.Diese strategische Zusammenarbeit umfasst den Start des Online-Verkaufs von Hyundai-Fahrzeugen durch Amazon in den USA im Jahr 2024, die Ernennung von AWS zum bevorzugten Cloud-Anbieter von Hyundai und die Einführung von Alexa in den Fahrzeugen der nächsten Generation von Hyundai.Der Verkauf soll über Autohändler stattfinden - aber nicht nur. Als "neues digitale Einkaufserlebnis" soll die Kundschaft ein neues Auto online kaufen und es dann in einem Lieferpunkt in der Umgebung des Wohnorts abzuholen oder von ihrem örtlichen Händler zu einem für sie optimalen Zeitpunkt liefern zu lassen.Ob der Service auf andere Länder ausgeweitet wird, sagt Amazon nicht. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das Experiment auf den US-Markt beschränkt bleibt, sollte es in den USA funktionieren. Neben Hyundai hat bislang ausschliesslich Volkswagen einen 'Enhanced Showroom' auf Amazon Vehicles gebucht.