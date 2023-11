Gute ECommerce-Nachrichten in gespenstischen Zeiten - iBusiness Executive Briefing vom 31.10.2023

Die Geister und Gespenster, die Skelette und Mörderclowns, Spukgestalten und Zombies, die heute Nacht wieder unsere Straßen unsicher machen - angesichts der realen Monster und Verrückten, die unsere Welt aktuell in Atem halten, sind sie eher wenig furchterregend. Darum will ich Ihr Augenmerk heute weder aufrichten ( "Warten auf den Exodus: So katastrophal bewertet die Medienbranche Twitter" ) noch auf ).Stattdessen will ich positive Gedanken wecken undDem geht es nämlich meiner Meinung nach deutlich besser, als er selbst glaubt. Denn spätestens seit Corona ist der Strategiestreit vorbei, ob jetzt der Onlinehandel dem Präsenzhandel d